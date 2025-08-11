U snažnom zemljotresu u Turskoj poginula jedna osoba, 29 povrijeđeno, srušilo se 16 zgrada

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja izjavio je da je jedna osoba poginula, 29 povrijeđeno i 16 zgrada se srušilo kada je zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihteru pogodio provinciju Balikesir.

Spasilačke operacije su u toku u Sindirgiju, okrugu u provinciji Balikesir, dok je osoblje procjenjivalo srušenu zgradu, a mještani posmatrali.

Zemljotres, za koji je turska Agencija za upravljanje katastrofama (AFAD) saopćila da se dogodio oko 19:53 (16:53 GMT), osjetio se u više provincija, uključujući i najveći grad u zemlji – Istanbul. Jerlikaja je naveo da je 81-godišnja osoba preminula nakon što su je iz ruševina izvukle ekipe hitne pomoći, prenosi Reuters.

Prema Agenciji za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, epicentar zemljotresa bio je u okrugu Sindirgi u provinciji Balikesir, u zapadnoj Turskoj, a izmjeren je na dubini od 11 kilometara.

AFAD je saopćio da je zemljotres bio na dubini od 11 kilometara, dok je Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ) zabilježio magnitudu od 6,19 i dubinu od 10 kilometara.

Ubrzo nakon toga Tursku su pogodila još tri manja zemljotresa, jačine od 3,7 do 4,6 stepeni po Richteru.