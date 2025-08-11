MATERIJALNA ŠTETA

Tuzla: Požar na Stupinama, gorio kozmetički salon

U toku je utvrđivanje okolnosti nastanka požara i dokumentovanja predmetnog događaja

S lica mjesta. A. Bešić / Avaz

A. Bešić

11.8.2025

U Tuzli je rano jutro izbio požar u kozmetičkom salonu u naselju Stupine. Srećom, nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta, potvrđeno je za portal "Avaza".

- Policijskoj stanici Istok jutros oko 07,00 sati prijavljeno je da je došlo do izbijanja požara u poslovnom objektu u naselju Stupine, grad Tuzla. Na lice mjesta je odmah upućena patrola policije PS Istok, a pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla su lokalizovali požar. U objektu je pričinjena materijalna šteta dok povrijeđenih lica nije bilo. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a uviđaj na mjestu događaja vrše policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla i inspektor za zaštitu od požara MUP TK. U toku je utvrđivanje okolnosti nastanka požara i dokumentovanja predmetnog događaja - potvrdila je portparolka MUP-a TK za "Avaz".

# POŽAR
# KOZMETIČKI SALON
# TUZLA
