Dvije godine od monstruoznog zločina u Gradačcu: Trostruko ubistvo u prijenosu uživo koje je zgrozilo svijet

Prije dvije godine, na današnji dan Nermin Sulejmanović počino je jedan od najstravičnijih zločina u poslijeratnoj BiH. Dani koji su uslijedili smatrani su prekretnicom u borbi protiv femicida i nasilja nad ženama. Jedanaestog avgusta 2023. godine društvene mreže preplavio je snimak monstruma Nermina Sulejmanovića, koji je direktno prenosio brutalno premlaćivanje nevjenčane supruge Nizame Hećimović. Sadističku okrutnost Sulejmanović je demonstrirao u društvu maloljetnog djeteta. Istog dana Sulejmanović je ubio Džengiza i Denisa Ondera, a tokom njegovog sumanutog pohoda po Gradačcu tri osobe su ranjene, među njima i policajac. Ubio oca i sina Niz svirepih zločina on je započeo nakon devet sati, kada je došao na vrata porodične kuće Nizamine tetke u kojoj je Nizama pokušala pronaći utočište. Premlaćivanje bespomoćne žene nastavio je u vikendici u naselju Sibovac, gdje ju je na kraju hicem iz pištolja hladnokrvno ubio. Potom je sjeo u automobil i velikom brzinom prolazi kroz Gradačac. U automobilu je dva puta pucao u Denisa, a nakon toga je pronašao i njegovog oca Đengiza Ondera, a u njihovoj kući pucao u Đengizovu suprugu Harisu Onder, teško je ranivši.

Monstrum Nermin Sulejmanović . Facebook Monstrum Nermin Sulejmanović . Facebook

Ko zna s koliko bi žrtava završio krvavi pohod pomahnitalog ubice, da mu spretni trgovac u prodavnici opreme za lov i ribolov, umjesto prave, nije dao startnu municiju. Sulejmanović kasnije puca na policijsko vozilo u kojem je ranio policajca, sipa gorivo na benzinskoj pumpi, a oko 13 sati se javlja uživo putem Instagrama s farme izvan Gradačca. Planirao je nastaviti s ubistvima. Na farmi u mjestu Ledenica Donja počinio je samoubistvo, nakon što je lociran i opkoljen. - Svako jutro, svako moje buđenje, imam osjećaj da je tu negdje vidim kako plače, a ja joj ne mogu pomoći – kaže Nizamina tetka Zijada Vuković-Pamuković.

Zijada Pamuković, Nizamina tetka . Facebook Zijada Pamuković, Nizamina tetka . Facebook

Šta sam mogla Sjeća se kontakata s nadležnim institucijama od 4. do 11. avgusta, kada su svi bili upoznati s prijetnjom i kada je bilo vremena da se nešto poduzme. Teško joj je što, nakon svega, niko nije odgovoran za tragičan epilog. - Ne može niko da ne bude kriv, a da niko ništa nije uradio tih dana. Znate koliko je sedam dana kad vodite borbu s nekim i čekate da vam dođe na vrata. Pa gledate svoje dijete u krvi, da ti odvodi, a ne možeš ništa uraditi. I na kraju meni da kažu: “Da se to desilo u mojoj kući, uradio bih drugačije”. Šta sam ja, jedna žena, u tom trenutku mogla da uradim?! Da sam mogla, uradila bih. Šta sam mogla da uradim kad mi policija kaže – neka je ona kući, mi smo blizu, doći ćemo i pomoći. Ja sam tim riječima vjerovala – kaže Vuković-Pamuković.

Kuća Zijade Pamuković u kojoj je Sulejmanović pronašao rahmetli Nizamu . Avaz Kuća Zijade Pamuković u kojoj je Sulejmanović pronašao rahmetli Nizamu . Avaz