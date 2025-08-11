Teška nesreća: Muškarca usmrtio voz, radio na jednoj lokomotivi

U Slavoniji se jutros desila teška nesreća na željezničkom kolodvoru.

Voz je nešto poslije sedam sati na željezničkom kolodvoru Oriovac prignječio 41-godišnjeg muškarca.

Na mjesto su odmah poslane sve hitne službe kako bi se pomoglo mladiću.

Iz policije su potvrdili da je riječ o radniku Hrvatskih željeznica, koji je 1984. godište. Zadobio je povrede opasne po život te mu je odmah pružena liječnička pomoć, no nažalost, zbog težine povreda je preminuo.

Radnici su obavljali radove oko jedne od lokomotiva kada je nesretnim slučajemo došlo do ove tragedije, kažu u policiji.

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja.