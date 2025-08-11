UHAPŠEN 7. AVGUSTA

Predložen pritvor za Jasmina Kahvedžića iz Gračanice

Droga i vaga su pronađeni i oduzeti prilikom pretresa kuće, a osumnjičeni je lišen slobode

Općinski sud u Gračanici. Facebook

Dž. R.

11.8.2025

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona stavilo je prijedlog Općinskom sudu u Gračanici za određivanje jednomjesečnog pritvora za Jasmina Kahvedžića (1974) iz Gračanice, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.

Postoji osnovana sumnja da je Kahvedžić 7. avgusta 2025. godine u svom stanu u Gračanici, radi daljnje prodaje, držao veću količinu opojnih droga, i to oko 990 grama marihuane, više od 100 grama amfetamina, manju količinu hašiša i digitalnu vagu.

Droga i vaga su pronađeni i oduzeti prilikom pretresa kuće, a osumnjičeni je lišen slobode 7. avgusta. Naredba o provođenju istrage protiv njega donesena je 9. avgusta 2025. godine.

# DROGA
# GRAČANICA
