Novi detalji dvostrukog ubistva u Šamcu: Osumnjičeni pozvao Nedeljku "dušo, dođi samo da te vidim"

Okružni sud u Doboju, odredio je pritvor Ranku Jaćimoviću, osumnjičenom da je u četvrtak ubio supružnike Nedeljku i Gorana Ilića kada je ranio i Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića, a prema ovom rješenju u pritvoru može biti do 8. septembra.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana u četvrtak oko 18:30 u Donjoj Slatni, opština Šamac došao golfom do kuće u vlasništvu Trifunovića.

Nakon što je zaustavio vozilo u blizini kapije, izašao je i sa kapije, pozvao Nedeljku da izađe da je vidi u trenutku dok je ona u dvorištu sjedila za stolom sa suprugom i bratom.

Kako navode iz Tužilaštva, navodeći inicijale, njen brat je prišao osumnjičenom moleći ga da se udalji iz njegovog dvorišta, što osumnjičeni nije prihvatio.

- Nakon toga je iza stola ustala i žena i zamolila osumnjičenog da ode, što on nije prihvatio te je istu ponovo pozvao rekavši joj „N. dušo dođi samo da te vidim“, u kojem trenutku je do osumnjičenog došao i stric oštećenih, kao i njegova supruga B.T, moleći osumnjičenog da se udalji iz dvorišta, što osumnjičeni nije učinio - navodi se u saopštenju.

Zatim je prišao do stola gdje su bili oštećeni u stojećem položaju, te je iz pištolja koji je prethodno donio sa sobom marke „Crvena zastava“ - M57, ispalio jedan hitac u pravcu oštećenog Gorana Ilića, prenose Nezavisne novine.

Pogodio ga je u bubreg, usljed čega je oštećeni pao na zemlju, dok su u tom trenutku oštećena Nedeljka i njen brat počeli da bježe prema ulaznim vratima kuće.

Tada je osumnjičeni ispalio nekoliko hitaca iz pištolja u pravcu oštećenih.

Trifunović je pao na stepenicama porodične kuće, ležeći na stomaku, dok je Nedeljka pala na leđa niz stepenice ulaznih vrata.

Nakon toga je osumnjičeni prvo prišao Goranu Iliću koji je već ležao na zemlji, te iz pištolja ispalio hitac u glavu.

Zatim je otišao do žene kojoj je, također, ispalio hitac iz pištolja u glavu. Nakon zločina je sjeo u svoje vozilo i otišao.

Supružnici su na licu mjesta usmrćeni, a Trifunović je zadobio teške povrede, zbog čega je prevezen u JZU bolnica Sveti Apostol Luka Doboj, gdje se nalazi na liječenju.