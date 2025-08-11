Katastrofa: U Tuzlanskom kantonu sve više kriminala, pogledajte podatke Tužilaštva

Ovi podaci predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov i razlog za zabrinutost cijele zajednice, navode iz Tužilaštva TK

MUP Tuzlanskog kantona

E. T.

11.8.2025

U periodu od 1. januara do 11. avgusta 2025. godine Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo je 120 prijedloga za određivanje pritvora, dok je u istom periodu prošle godine taj broj iznosio 65 – što predstavlja povećanje od gotovo 100 %.

- Ovakav trend jasno ukazuje na značajan porast svih vidova kriminaliteta na području našeg kantona. Među djelima zbog kojih su podnošeni prijedlozi za pritvor nalaze se:

- krivična djela protiv imovine;

- krvni i seksualni delikti,;-krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga,

- saobraćajni delikti sa teškim posljedicama; 

- nasilje u porodici; 

- napadi i sprečavanje ovlaštenih službenih osoba,

te druga teška krivična djela koja ugrožavaju sigurnost građana.

Ovi podaci predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov i razlog za zabrinutost cijele zajednice. Iako Tužilaštvo TK radi u uslovima smanjenih kadrovskih kapaciteta, preduzimaju se sve zakonske mjere kako bi počinioci ovih djela bili brzo procesuirani, a građani zaštićeni.

Pozivamo sve građane da nastave pravovremeno prijavljivati krivična djela i sarađivati s nadležnim organima. Samo zajedničkim djelovanjem možemo smanjiti rastući trend kriminala i očuvati sigurnost Tuzlanskog kantona - navode iz ovog Tužilaštva. 

# KRIMINAL
# TUŽILAŠTVO TK
PRIKAŽI KOMENTARE (27)
