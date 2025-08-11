Automobil udario dijete u Sokolović koloniji, teško je povrijeđeno

U sarajevskom naselju Sokolović Kolonija, jutros oko 10.45 sati, putničko motorno vozilo udarilo je dijete u ulici Školska.

Dijete je prevezeno na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za "Avaz".

Vozač je ostao na mjestu nesreće, a policijski službenici obavljaju uviđaj. O događaju je obaviješten nadležni tužilac.

Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđajnih radnji.