POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Automobil udario dijete u Sokolović koloniji, teško je povrijeđeno

O događaju je obaviješten nadležni tužilac

MUP KS. Facebook

Piše: Dženana Redžepagić

11.8.2025

U sarajevskom naselju Sokolović Kolonija, jutros oko 10.45 sati, putničko motorno vozilo udarilo je dijete u ulici Školska. 

Dijete je prevezeno na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje su mu ljekari konstatovali teške tjelesne povrede, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić za "Avaz".

Vozač je ostao na mjestu nesreće, a policijski službenici obavljaju uviđaj. O događaju je obaviješten nadležni tužilac.

Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđajnih radnji.

# SOKOLOVIĆ KOLONIJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.