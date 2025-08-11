Požar u Crnoj Gori "guta" sve pred sobom: Vatrogasac povrijeđen u ekploziji, kuće zahvaćene

Jedan vatrogasac povrijeđen je danas prilikom gašenja požara u mjestu Rogami u Crnoj Gori, kada se desila eksplozija. To je potvrdio vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, Nikola Bojanović.

On je za portal "Standard" izjavio da je zadobio lakše povrede. Kako je naveo, ukazana mu je ljekarska pomoć i njegovo stanje je stabilno, prenosi Kurir.rs.

Vatrogasci na terenu

Kada je riječ o mjestu Đurkovići, Bojanović je rekao da je "stanje katastrofa".

- Požar je zahvatio dvije kuće. Tamo su tri vozila sa devet vatrogasca i brane kuće od vatre. Prioritet je taj požar - kazao je on.

Kako saznaje portal Standard, u akciji su uključene sve ekipe Službe zaštite i spašavanja, jer je na teritoriji Glavnog grada aktivno više požara. Vatrogascima pomažu pripadnici Vojske Crne Gore, policije i građani.

Angažovan helikopter

- Angažovan je helikopter Vojske, a Vojska nam pomaže i u gašenju sa zemlje. Situacija je alarmantna. Pozvali smo i vatrogasce iz drugih opština - kazao je Bojanović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, kako pišu "Vijesti", obratilo se na više adresa i od više zemalja zatražilo pomoć iz vazduha kako bi se što prestalo na kraj vatrenim stihijama u Piperima, ali i širom zemlje.

Kako javlja reporter portala Standard, pripadnici Službe zaštite i spašavanja, evakuišu uznemirene mještane i sklanjaju na sigurna mjesta.