Haos u Crnoj Gori: Eksplozije u Podgorici, požar zahvatio auto-otpad

Kod Komanskog mosta u Podgorici stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu.
Sjeverni vjetar dodatni pojačava širenje požara, prenosi RTCG.
Prema svjedočenjima mještana dvije plinske boce su eksplodirale. Veliki je rizik prići da bi se gasilo, a jak vetar rasplamsava požar, velike količine gustog dima vetar nosi iznad Donje Gorice. Policija je blokirala prilaze i preusmjerava saobraćaj.
Crnogorskim službama u gašenju pomažu kolege iz Srbije, a uskoro će i kolege iz Hrvatske.
Vatrogasci iz Bara, koji se od ranih jutarnjih sati bore sa vatrenom stihijom u Čanju, uspjeli su da odbrane stambene objekte i dvorišta u tom dijelu barske opštine. Još uvijek su na terenu i trude se da tako ostane.
Komandir Službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević dodao je da im na terenu pomažu službenici Vojske Crne Gore, s vozilom na kopnu i iz vazduha s letjelicom Ministarstva odbrane. Pojasnio je da pripadnici Vojske čuvaju i jedan objekat u Virpazaru, pišu Vijesti.me.
Asistenciju pružaju i dobrovoljna udruženja iz Boke i vatrogasne službe iz primorskih opština, kazao je, i ocijenio da je jutros na terenu bilo jako teško, ali da su dali sve od sebe i uspjeli da sačuvaju kuće u blizini, što je, po njemu, najvažnije.
Teren je poprilično neprohodan, istakao je, što im dodatno otežava. Ipak, uložili su sve kapacitete i nadaju se da će vremenske prilike ići u njihovu korist.
Požar u Čanju je posljedica plamena koji je zahvatio rastinje u Buljarici, nakon što se zapalio automobil na magistrali, što je rezultirano time da stigne i do Bara.
Gašenje požara na teritoriji Crne Gore od utorka će pomagati i kanader iz Hrvatske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.
Poslat helikopter
Iz tog Vladinog resora su saopštili da je danas Srbija poslala helikopter Kamov, koji je oko 17 sati sletio u Podgoricu i koji je već angažovan na gašenju požara iz vazduha.
- Na teritoriji Crne Gore od sinoć i ranih jutarnjih časova aktivan je veći broj požara, a mnogi od njih približili su se kućama i prijetili da ugroze imovinu građana. Kako su ispunjeni uslovi za aktiviranje EU Mehanizma civilne zaštite, u 11:28h Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je poziv za pomoć državama članicama Mehanizma. U 14:19h dobili smo povratan odgovor od strane Centra za odgovor u vanrednim situacijama ERCC o mogućnošću angažovanja vazduhoplova i situacija je takva da u ranim jutarnjim časovima možemo očekivati ispomoć jednog kanadera iz Republike Hrvatske. Osim toga, shodno bilateralnom sporazumu, aktivirali smo i pomoć iz Republike Srbije koja nam je već tokom dana poslala helikopter Kamov, a koji je oko 17h sletio u Podgoricu i već je angažovan na gašenju požara iz vazduha - saopšteno je iz MUP-a Crne Gore.
Kako pišu crnogorski mediji, teška situacija je i u Nikšiću gdje Služba zaštite i spašavanja interveniše na više lokacija jer su aktivni požari većih razmjera.
Vatra je zahvatila područja Sjenokosa, Duge, Bukovika, Zakraja, Golije i Župe, a vatrogasci su raspoređeni na svim žarištima kako bi spriječili širenje plamena i zaštitili kuće i imovinu mještana.
Otežano gašenje
Teške vremenske prilike, visoke temperature i jak vjetar otežavaju gašenje.
- Već dva dana imamo povećan broj šumskih pozara. Svi naši vatrogasci spasioci su na terenu. Juče nam je pomagala Avio-helikopterska jedinica. Trenutno je najkritičnije u Zakraju i Dugi. Jak vjetar otežava naše akcije gašenja. Sve ugrožene kuće smo odbranili - kazao je komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić Slavko Tadić, prenosi portal RTNK.
Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore Miodrag Bešović kazao je da su u Crnoj Gori trenutno aktivni požari u Piperima, Rogamima, Kučima, kao i iznad Buljarice i Čanja.
Prema njegovim riječima, situacija je trenutno najkomplikovanija u Piperima, jer je požar aktivan na više lokacija, koje su udaljene jedna od druge.