Haos u Crnoj Gori: Eksplozije u Podgorici, požar zahvatio auto-otpad

Prema svjedočenjima mještana dvije plinske boce su eksplodirale. Veliki je rizik prići da bi se gasilo, a jak vetar rasplamsava požar, velike količine gustog dima vetar nosi iznad Donje Gorice. Policija je blokirala prilaze i preusmjerava saobraćaj.

Kod Komanskog mosta u Podgorici stvara se veliki gusti crni dim, a livada i obližnji auto-otpad su u plamenu.

Crnogorskim službama u gašenju pomažu kolege iz Srbije, a uskoro će i kolege iz Hrvatske.

Vatrogasci iz Bara, koji se od ranih jutarnjih sati bore sa vatrenom stihijom u Čanju, uspjeli su da odbrane stambene objekte i dvorišta u tom dijelu barske opštine. Još uvijek su na terenu i trude se da tako ostane.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Bar Aco Vulević dodao je da im na terenu pomažu službenici Vojske Crne Gore, s vozilom na kopnu i iz vazduha s letjelicom Ministarstva odbrane. Pojasnio je da pripadnici Vojske čuvaju i jedan objekat u Virpazaru, pišu Vijesti.me.

Asistenciju pružaju i dobrovoljna udruženja iz Boke i vatrogasne službe iz primorskih opština, kazao je, i ocijenio da je jutros na terenu bilo jako teško, ali da su dali sve od sebe i uspjeli da sačuvaju kuće u blizini, što je, po njemu, najvažnije.

Teren je poprilično neprohodan, istakao je, što im dodatno otežava. Ipak, uložili su sve kapacitete i nadaju se da će vremenske prilike ići u njihovu korist.

Požar u Čanju je posljedica plamena koji je zahvatio rastinje u Buljarici, nakon što se zapalio automobil na magistrali, što je rezultirano time da stigne i do Bara.

Gašenje požara na teritoriji Crne Gore od utorka će pomagati i kanader iz Hrvatske, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Poslat helikopter

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je danas Srbija poslala helikopter Kamov, koji je oko 17 sati sletio u Podgoricu i koji je već angažovan na gašenju požara iz vazduha.