Užas u Zagrebu: Žena zaposlila strane radnike, zarobila ih bez plaće i dokumenata

Direktorica trgovačkog društva (37) sa područja Zagrebačke žuapnije uhapšena je nakon što je zagrebačka policija, u saradnji s Policijskom upravom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PNUSKOK), podnijela krivičnu prijavu.

Naime, ona se sumnjiči za trgovinu ljudima na štetu pet stranih državljanki starih između 29 i 47 godina, saopćeno je u ponedjeljak iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

Istragom je utvrđeno da je osumnjičena, kao direktorica doma za starije i nemoćne, žrtve dovodila u zabludu lažnim obećanjima o vrsti i uslovima rada prije zaposlenja, stvarajući odnos zavisnosti oduzimanjem putnih isprava i uskraćivanjem plaća.

Također im je obećavala da će im pribaviti dozvole za boravak i rad te urediti njihov status u Hrvatskoj.

- Sumnja se da ih je zaključavala i onemogućavala bilo kakav kontakt s drugim osobama na mjestima rada ili u smještaju, gdje su uvijek bile pod nadzorom. Kada bi prigovorile, prijetila im je prijavom policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sve je to trajalo od početka 2025. godine - navode iz PUZ-a.

Policija je 8. avgusta 2025. u jednom objektu na području Zagrebačke županije, u domu za starije, zatekla tri državljanke trećih zemalja zaključane u prostoru. Odmah su izdvojene i stavljene pod zaštitu, a troje starijih korisnika smještaja, po odluci dežurnog socijalnog radnika, premješteno je u druge ustanove.

Preostale dvije žrtve pronađene su na drugoj lokaciji i također su odmah zbrinute.

Nakon završetka kriminalističke obrade, osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu podnesen poseban izvještaj.