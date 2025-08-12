Muškarac pronađen mrtav u automobilu, intenzivna potraga za osumnjičenim: Peto ubistvo u dva dana

U prištinskom naselju Ajvaliji desila se pucnjava u kojoj je ubijena jedna osoba, saopštila je policija.

Portparolka policije Flora Ahmeti potvrdila je da je incident prijavljen sinoć oko 22 sata, a da je žrtva, pronađena u automobilu, preminula na licu mjesta, prenio je Reporteri.

- Smrt muške osobe potvrdio je medicinski tim - rekla je Ahmeti.

Kako navodi, osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, a istraga je u toku.

To je peto ubistvo u dva dana - dogodilo se dan nakon trostrukog ubistva u Gnjilanu.

Trojica osumnjičenih u tom ubistvu još su u bjekstvu.