Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRADAO U PUCNJAVI

Muškarac pronađen mrtav u automobilu, intenzivna potraga za osumnjičenim: Peto ubistvo u dva dana

Osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, kazala je portparolka Ahmeti

Policija traga za osumnjičenim. Facebook

Dž. R.

12.8.2025

U prištinskom naselju Ajvaliji desila se pucnjava u kojoj je ubijena jedna osoba, saopštila je policija.

Portparolka policije Flora Ahmeti potvrdila je da je incident prijavljen sinoć oko 22 sata, a da je žrtva, pronađena u automobilu, preminula na licu mjesta, prenio je Reporteri.

- Smrt muške osobe potvrdio je medicinski tim - rekla je Ahmeti.

Kako navodi, osumnjičeni je već identifikovan, a policija intenzivno traga za njim, a istraga je u toku.

To je peto ubistvo u dva dana - dogodilo se dan nakon trostrukog ubistva u Gnjilanu.

Trojica osumnjičenih u tom ubistvu još su u bjekstvu.

# PUCNJAVA
# PRIŠTINA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.