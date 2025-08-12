Tučnjava u Kalesiji: Učestvovalo pet osoba, dvije hospitalizirane

U Kalesiji je jučer došlo do tuče u kojoj je učestvovalo pet osoba, povrđeno je iz MUP-a TK za "Avaz".

Kako navode, tri osobe su upućene na UKC Tuzla zbog zadobijenih povreda, a dvije osobe su pobjegle s lica mjesta.

- Dana, 11.08.2025. godine oko 22,40 sati, PU/PS Kalesija je zaprimila prijavu da je u Miljanovcima, općina Kalesija došlo do tuče. Odmah po zaprimanju prijave na mjesto događaja je upućena patrola PS Kalesija kojom prilikom je utvrđeno da je u predmetnom događaju učestvovalo pet osoba: S.H., rođen 1972. godine, H.H., rođen 1993. godine, A.I., rođen 1989. godine, M.I., rođen 1963. godine i S.I., rođen 1959. godine, svi nastanjeni na području općine Kalesije.

Tri osobe (A.I., M.I. i S.I.) su zbog zadobijenih povreda upućene iz SHMP Doma zdravlja Kalesija u JZU UKC Tuzla, gdje su A.I. i S.I. zadržani na daljem liječenju, dok su se S.H. i H.H. motornim vozilom udaljili sa mjesta događaja, i za istima se intenzivno traga. O događaju je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom potrebne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti i dokumentovanju događaja, poduzimaju policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Kalesija - kazali su iz Uprave policije.