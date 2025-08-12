Imigrant osuđen na doživotnu bez pomilovanja za ubistvo majke petero djece

Sud u Harfordu, Meriland, osudio je 24-godišnjeg imigranta iz El Salvadora, Viktora (Victora) Martinez-Hernandeza, na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, uz dodatnih 40 godina, zbog brutalnog silovanja i ubistva Rejčel Morin (Rachel Morin), majke petero djece. Presuda reflektira težinu zločina i otvara novi krug rasprava o politici imigracije u SAD.

Prema pisanju Associated Press, sudija Jolanda L. kARTIN (Yolanda L. Curtin) donijela je presudu uz tvrdnju da je Martinez-Hernandez “van svake mogućnosti rehabilitacije”. Optužen je za višestruke zločine uključujući ubistvo i silovanje prvog stepena, otmicu i seksualni napad. Dodatno, izrečena mu je dodatna kazna od 40 godina zbog težine djela.

Pri izricanju presude, porodica žrtve izrazila je tugu u kojoj “pravda jeste učinjena”, iako nijedna kazna ne može vratiti izgubljen život.

The Washington Post dodatno naglašava da je Martinez-Hernandez osuđen u aprilu na više tačaka, prvorazredno ubistvo, silovanje, otmicu i seksualni napad. Porota je brzo donijela presudu nakon samo 46 minuta deliberacije, osvetljavajući jasnost i težinu dokaza.

Porodica morin je tokom rasprava održala emotivne izjave – njen brat je čak ponudio oproštaj iz vjerskih razloga. Majka Rejčel Morin, Peti (Patty), rekla je da se osjeća “i tužnom i sretnom”, tužnom zbog gubitka, ali sretnom jer je izrečena maksimalna kazna.

Slučaj je postao centralna tema debate o imigracionoj politici tokom američke predsjedničke kampanje 2024. Donald Tramp (Trump) je upotrijebio ovaj slučaj kao ilustraciju “propalih” imigracionih režima i potrebu za promjenom pristupa na granici