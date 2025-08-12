Uznemirujuće / Sigurnosne kamere snimile nesreću u Gradačcu: Motocikl udario pješaka

U Gradačcu se u subotu 2. avgusta 2025. godine, oko 19 sati, u Ulici Žrtava genocida u Srebrenici dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl marke *Suzuki* i pješak.

Motociklom je upravljao S. H. (1999.) iz Gradačca, dok je pješak bio R. H. (1952.), također iz Gradačca.

Pješaku je ljekarska pomoć prvo ukazana u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac, nakon čega je sanitetskim vozilom prevezen u JZU UKC Tuzla.

Sigurnosne kamere snimile su nesreću, a sadržaj je uznemirujući.