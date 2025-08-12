Jeziv snimak / Konobar nokautirao gosta u bašti kafića u Gračanici!

Tokom jučerašnjeg dana u jednom ugostiteljskom objektu u Gračanici došlo je do tučnjave dvojice muškaraca. Preciznije, konobar je nokautirao starijeg muškarca i oborio ga na pod.

Svjedoci, čitatelji koji su nam proslijedili snimak, navode da na lice mjesta nije izašla ni hitna pomoć a ni policija, odnosno da niko nije htio pozvati nadležne službe.

Video je uznemirujući i gledate ga na vlastitu odgovornost.