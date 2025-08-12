Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Crna Gora: Vojnik stradao u prevrtanju cisterne u Kučima, drugi zadobio teške povrede

Sprovodi se istraga radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće - saopšteno je iz Ministarstva odbrane

Požari bijesne. Vijesti.me

Dž. R.

12.8.2025

Pripadnik Vojske Crne Gore (41) stradao je kada se vojna cisterna s vodom prevrnula u rejonu Kuča. Drugi vojnik je teško povrijeđen, potvrđeno je "Vijestima" iz više nezvaničnih izvora.

Povrijeđeni vojnik transportovan je u Klinički centar Crne Gore, a ta informacija potvrđena je iz Ministarstva odbrane.

- Jedan pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je zadobio teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča - saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula.

- Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće - saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Miodrag Vuksanović, po saznanju o nesreći došao je na lice mjesta.

# POŽAR
# CRNA GORA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.