Crna Gora: Vojnik stradao u prevrtanju cisterne u Kučima, drugi zadobio teške povrede

Pripadnik Vojske Crne Gore (41) stradao je kada se vojna cisterna s vodom prevrnula u rejonu Kuča. Drugi vojnik je teško povrijeđen, potvrđeno je "Vijestima" iz više nezvaničnih izvora.

Povrijeđeni vojnik transportovan je u Klinički centar Crne Gore, a ta informacija potvrđena je iz Ministarstva odbrane.

- Jedan pripadnik Vojske Crne Gore je stradao, a drugi je zadobio teške tjelesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča - saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu, kojom su upravljali, prevrnula.

- Vojska Crne Gore, u saradnji sa nadležnim organima, sprovodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće - saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Miodrag Vuksanović, po saznanju o nesreći došao je na lice mjesta.