Policija iz Gacka uhapsila dvije osobe: Tokom dvije godine ukrali 28 janjadi

Policijski službenici Policijske stanice Gacko zajedno sa mještanima gatačkih sela rasvijetlili su krivično djelo „Krađa“, kojim su izvršioci pribavili materijalnu korist u iznosu od više od 11.000,00 KM.

Kako je navedeno iz policije, policijski službenici su zajedno sa mještanima na licu mjesta izvršenja krivičnog djela zatekli lica inicijala J.V. i D.S. koja su uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Krađa“ u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika RS.

Lica se terete da su tokom 2024. i 2025. godine otuđila 28 jagnjadi.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.