UZ POMOĆ MJEŠTANA

Policija iz Gacka uhapsila dvije osobe: Tokom dvije godine ukrali 28 janjadi

Reagovala policija. MUP RS

A. O.

12.8.2025

Policijski službenici Policijske stanice Gacko zajedno sa mještanima gatačkih sela rasvijetlili su krivično djelo „Krađa“, kojim su izvršioci pribavili materijalnu korist u iznosu od više od 11.000,00 KM.

Kako je navedeno iz policije, policijski službenici su zajedno sa mještanima na licu mjesta izvršenja krivičnog djela zatekli lica inicijala J.V. i D.S. koja su uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Krađa“ u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika RS.

Lica se terete da su tokom 2024. i 2025. godine otuđila 28 jagnjadi.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

# KRAĐA
# JANJE
# PS GACKO
