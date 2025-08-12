Oglasila se policija iz Širokog Brijega: Zabranjeno okupljanje na koje je pozvao Sanin Musa

Policijska uprava Široki Brijeg potvrdila je da je donijela Rješenje o zabrani mirnog okupljanja u Širokom Brijegu koje je najavio Sanin Musa, osnivač pokreta "Vjera. Narod. Država" i predsjednik Bosanske narodne stranke, zbog toga što je navodno prethodno zabranjeno klanjanje u centru tog grada jednoj muslimanki.

- Svaki pokušaj izazivanja napetosti te svako postupanje protivno zakonskim propisima bit će sankcionirano. Policijska uprava Široki Brijeg je donijela rješenje o zabrani okupljanja - navodi se u saopćenju Policijske uprave Široki Brijeg.

Pozvali su na spuštanje napetosti te najavili sankcioniranje za pokušaj izazivanja napetosti. Policija je ocijenila da poziv Sanina Muse ima političke konotacije.

Musa je putem društvenih mreža pozvao svoje pratioce da organizuju klanjanje u centru Širokog Brijega. Najavio je pritom da u Široki Brijeg dolazi 1.000 muslimana 14. avgusta, dan prije Velike Gospe, kada se u tom gradu okupi više desetaka hiljada katoličkih vjernika i ljudi porijeklom iz tog kraja kako bi obilježili ovaj vjerski blagdan.

Inače, povod za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu je snimak na kojem se vidi žena koja je ometana tokom obavljanja namaza na javnoj površini. Musa je zbog toga najavio da će na istom mjestu organizirati zajedničko klanjanje.