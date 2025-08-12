Do Kvon priznao krivicu po dvije američke optužnice

Do Kvon (33), južnokorejski preduzetnik iz oblasti kriptovaluta, danas je priznao krivicu pred američkim sudom za dvije tačke optužnice – zavjeru radi prevare i elektronsku prevaru – izvještava Reuters.

Riječ je o čovjeku koji stoji iza dvije digitalne valute čiji je kolaps 2022. godine izazvao procijenjeni gubitak od 40 milijardi dolara.

Kvon je suosnivač singapurske kompanije Terraform Labs, koja je kreirala kriptovalute TerraUSD i Luna. Pred okružnim sudijom Polom Engelmajerom u Njujorku (New Yorku), izjasnio se krivim po osnovu sporazuma sa američkim tužilaštvom iz Menhetna (Manhattana).

Izručen SAD-u

Do Kvona je Crna Gora krajem 2024. izručila Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je uhapšen u Podgorici u martu 2023. godine.

U januaru se izjasnio nevinim po svih devet tačaka optužnice, koje su ga teretile za razne vrste prevara – uključujući prevaru hartijama od vrijednosti, elektronsku i robnu prevaru, kao i zavjeru za pranje novca.

Tužilaštvo ga je optužilo da je 2021. godine obmanuo investitore u vezi sa TerraUSD – tzv. "stablecoinom", koji je trebao održavati vrijednost od jednog američkog dolara. Prema navodima tužilaca, Kvon je tvrdio da se vrijednost TerraUSD-a stabilizovala zahvaljujući algoritmu poznatom kao Terra Protocol. Međutim, kako tvrde tužioci, zapravo je postignut tajni dogovor s jednom firmom za visokofrekventno trgovanje, koja je kupila milione dolara vrijedne tokene kako bi vještački održala njihovu cijenu.

Takve lažne tvrdnje, u kombinaciji s drugim obmanama, navele su i male i institucionalne investitore da kupe proizvode kompanije Terraform. Time je vrijednost tokena Luna, koji je bio povezan s TerraUSD-om, do proljeća 2022. narasla na 50 milijardi dolara.

Izrazio kajanje

Na ročištu je Do Kvon izrazio kajanje.

- Dao sam lažne i obmanjujuće izjave o načinu na koji je obnovljen paritet TerraUSD-a, ne otkrivajući ulogu trgovačke firme. Ono što sam učinio bilo je pogrešno“, rekao je.

Prema dogovoru sa tužilaštvom, prijeti mu maksimalna kazna do 25 godina zatvora, a izricanje presude zakazano je za 11. decembar. Međutim, tužiteljica Kimberli Rejvener je navela da se vlada složila da preporuči kaznu do 12 godina, pod uslovom da Kvon u potpunosti preuzme odgovornost za svoja djela.

U 2024. godini Kvon je pristao platiti 80 miliona dolara građanske kazne i da mu bude zabranjeno učestvovanje u kripto-transakcijama, kao dio nagodbe vrijedne 4,55 milijardi dolara koju su on i Terraform postigli s američkom Komisijom za hartije od vrijednosti (SEC).

Do Kvon se još uvijek nalazi u pritvoru otkako je izručen iz Crne Gore.

Također se suočava s optužbama u Južnoj Koreji. Kao dio postignutog sporazuma, tužilaštvo neće imati prigovor na eventualni zahtjev za premještaj u inostranstvo nakon što odsluži polovinu kazne u SAD-u, izjavila je tužiteljica Rejvener.