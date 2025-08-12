Video / Čapljinci i Posušani se potukli na koridi zbog neisplaćene oklade na borbu bikova

Policijski službenici su u službene prostorije Policijske uprave Posušje priveli tri osobe — dvije s područja Čapljine i jednu s područja Posušja — nad kojima je provedena prekršajna obrada. Nakon što se predmet kompletira, protiv njih će biti poduzete mjere u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru, saopćeno je iz MUP-a Kantona Zapadnohercegovačkog za portal Hercegovina.info.

Portal Hercegovina.info neslužbeno prenosi da je među učesnicima bio i Čapljinac Rade Merdžan (51), koji je u junu prošle godine pred Općinskim sudom u Čapljini priznao krivicu za kazneno djelo teške tjelesne povrede, nakon što je protiv njega potvrđena optužnica Tužiteljstva HNŽ-a. Merdžan je u aprilu 2024. godine teško prebio mladića. Nadležni sud javno nije objavio presudu.