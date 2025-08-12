Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NESTAO U NEDJELJU

Pronađeno tijelo muškarca koji je skočio u Dravu i nestao

Grupa muškaraca skala je u vodu, a među njima je bio i tridesetosmogodišnjak koji je u jednom trenutku potonuo i nije izronio

Policija je uz pomoć drona oko 17 sati uočila tijelo kod kućice na vodi. PU međimurska

SRNA

12.8.2025

Tijelo muškarca koji je skočio u Dravu pronađeno je danas kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi.

Uviđajem je utvrđeno da je riječ o tridesetosmogodišnjem muškarcu koji je nestao u nedjelju navečer, 10. avgusta, nakon što je skočio s mosta kod Donjeg Vidovca, prenose hrvatski mediji.

Grupa muškaraca skala je u vodu, a među njima je bio i tridesetosmogodišnjak koji je u jednom trenutku potonuo i nije izronio, prenose hrvatski mediji.

Policija je uz pomoć drona oko 17 sati uočila tijelo kod kućice na vodi na dubini od otprilike dva metra. Tijelo je izvučeno na obalu, te je obavljen uviđaj.

# DRAVA
# MUŠKARAC
# TIJELO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.