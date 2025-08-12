Nesreća kod Zenice: Kamion s radnicima sletio s puta na gradilištu Koridora 5C

U mjestu Stara Stanica, nadomak Nemile, večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je kamion firme angažovane na izgradnji Koridora 5C sletio s puta.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 21:20 sati.

- Prilikom slijetanja i prevrtanja kamiona, koji se koristio u radovima na izgradnji trase, povrijeđene su dvije osobe. Radi se vozači i suvozaču koji su zadobili lakše tjelesne povrede - potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza".

Radi se o radnicima turske kompanije HGG, koji su sletjeli s puta koji vodi prema tunelu u izgradnji.

Na mjesto nesreće odmah su stigli pripadnici Hitne pomoći Zenica, kao i vatrogasci, koji su učestvovali u izvlačenju povrijeđenih iz kabine kamiona.

Uviđaj je u toku, a dodatne informacije se očekuju naknadno.