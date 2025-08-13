Vatrena stihija se primakla kućama: Ponovo razbuktan požar na području Kuča, sutra Dan žalosti

Vatrogasci u Crnoj Gori nastavljaju nadljusku borbu s vatrenom stihijom i danas. Požari u okolini Podgorice jučer su bili stavljeni pod kontrolu, ali tokom prethodnih sati vatra se opet razbuktala na velikom području Kuča, a vatrogasci na brojnim lokacijama brane kuće.

- Na terenu smo, situacija je veoma teška - kazao je za Portal Analitika komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović.

Gori i u nižim i u višim djelovima Kuča.

- Stihija se primakla kućama. Kritično je počevši od Kakaricke gore i Doljana. Vatra prijeti objektima i u mjestima Kupusca, Fundina, Vrbica, Medun, Ubli i Bezjovo - kaže Bojanović.

Na terenu su, osim vatrogasaca, i vojnici. Vatrogasci su apelovali na građane da pozivom na broj 123 prijave tačnu lokaciju gdje se vatra primiče objektima.

- Zahvaćena je ogromna površina, prijavom tačne lokacije olakšavaju nam posao - kaže Bojanović.

Pojašnjava da i danas puše vjetar, ali je slabijeg intenziteta nego jučer.

Helikopter iz Srbije bit će angažovan i danas, a tokom dana očekuje se dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije, dok će također, tokom dana stići i helikopter iz Mađarske, što će dodatno osnažiti napore na gašenju i praćenju opožarenih područja.

Podsjetimo, tokom intervencije u Kučima jučer, prilikom prevrtanja cisterne, poginuo je vojnik Dejan Božović, a Marko Iković zadobio je teže povrede.

Vlada je donijela odluku da se sutra, 14. avgust, proglasi Danom žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.