Grčka: U požarima angažirano više od 4.000 vatrogasaca, evakuirani stanovnici, desetine hospitalizirano

U Grčkoj požari nastavljaju da bijesne, a olujni vjetrovi dodatno pogoršavaju situaciju. Na desetine građana je evakuirano, a neki su primljeni i na bolničko liječenje.

Prema posljednjim podacima grčke Vatrogasne službe, od jutros je u akciji gašenja angažovano ukupno 4.850 vatrogasaca.

Teška situacija

Do sada su poslata 34 hitna upozorenja putem sistema 112, a evakuacije su naložene na području Kefalonije, Zakintosa, Arte, Preveze, Vonice, Etolika, Soluna, Hiosa i Ahaje, prenosi danas grčki "Katimerini".

Policija, vojska i obalska straža uspješno su evakuisali desetine građana sa ugroženih područja.

Najmanje 46 osoba je hospitalizovano, dok su medicinske ekipe sa ambulantnim vozilima raspoređene u pogođenim oblastima kako bi pružile hitnu pomoć.

Najveći aktivni požari registrovani su u Ahaji, na Zakintosu i na Hiosu, dok su teški uslovi zabilježeni i u oblastima Preveze, Kefalonije, Vonice, Arte i Etolika.

Posebno teška situacija zabilježena je u Zapadnoj Ahaji, gdje su od utorka uvečer aktivna tri velika požara.

Općina Patra saopćila je da će ostati otvorene lokalna srednja i osnovna škola u južnom dijelu grada za prihvat građana pogođenih požarima, a također, otvoren je i općinski prihvatni centar za smještaj evakuiranih stanovnika.

Na Zakintosu je veliki požar izbio u šumskom području Kiliomeno, gdje su evakuirani svi turistički objekti u zoni Agalas i Keri, a turisti su premješteni u druge hotele.

Evakuacije su sprovedene u više sela, a najmanje 62 osobe evakuisane su čamcima.

Opsežne istrage

Zbog velikog broja požara i složenih uslova, u stanju opće pripravnosti nalaze se sve vatrogasne službe u zemlji, bolnice i jedinice Civilne zaštite.

Grčka je putem Evropskog mehanizma za civilnu zaštitu zatražila pomoć u vidu četiri protivpožarna aviona.

U vanrednom obraćanju medijima, portparol Vatrogasne službe naveo je da su u toku i opsežne istrage koje sprovodi Direkcija za borbu protiv podmetnutih požara, u saradnji sa lokalnim jedinicama policije, naročito u regionima Etolije, Akarnanije i Epira, gdje postoje ozbiljne sumnje na namjerno izazivanje požara zbog velikog broja simultanih izbijanja.