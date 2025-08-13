Na Grbavici došlo do tučnjave: Učestvovalo više osoba

Na Grbavici je sinoć došlo do tučnjave više osoba, potvrđeno je iz MUP-a KS za "Avaz".

Incident se dogodio u blizini benzinske pumpe u ulici Hamdije Čemerlića, a na lice mjesta izašla je policija.

- Oko 01.00 noćas, PU Novo Sarajevo obaviještena da je na prostoru benzinske pumpe u ulici Hamdije Čemerlića u toku fizički sukob grupe muškaraca. Izlaskom na mjesto događaja, policijski službenici zatekli su više osoba. Obaviješten je tužilac, obavljen je uviđaj, a događaj okvalifikovan kao krivično djelo Nasilničko ponašanje i Oštećenje tuđe stvari. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju svih okolnosti ovih krivičnih djela - kazala je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.