Saobraćajna nesreća u Vrapčićima, učestvovali automobil i motocikl

U mjestu Vrapčići jutros je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali jedno motorno vozilo i motocikl, potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a HNK.

- U 7:55, na magistralnom putu M-17 u naselju Vrapčići došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo marke "Seat" i motocikl "Yamaha". Motociklista je prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu Regionalni medicinski centar "Dr. Safet Mujić". Stepen povreda nije poznat - kazali su iz Operativnog centra MUP-a HNK.