U nesreći u Prijedoru teško povrijeđene dvije žene i dijete

Radi se četverogodišnjem djetetu, njegovoj majci i baki, koji stanuju nedaleko od mjesta nesreće.

Mjesto nesreće. Prijedor danas

Piše: Dženana Redžepagić

13.8.2025

U Prijedoru, kod mjesta Trnopolje, sinoć oko 21:20 se dogodila nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je za "Avaz" iz Policijske Uprave Prijedor.

- Vozač M.B. (1999) iz Trnopolja je upravljao vozilom marke golf i ostvario kontakt s tri pješaka koja su se kretala kolovozom - kazala je portparolka PU Prijedor.

Sva tri pješaka, dodaje, teško su povrijeđeni. Oni su prevezeni na Univerzitetsko-klinički centar u Banjoj Luci.

Kako Prijedordanas nezvanično saznaje, povrijeđeni su četverogodišnje dijete, njegova majka i baka, koji stanuju nedaleko od mjesta nesreće.

Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv vozača M.B. dostavit će se izvještaj za počinjeno krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

# PRIJEDOR
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
