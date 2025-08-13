Predao se Nikola Kos: Osumnjičen za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića Dele

U Banjaluci se danas predao Nikola Kos, osumnjičeni pomagač u teškom ubistvu Dejana Kostića Dele, u pratnji advokata Darka Kremenovića.

Kos je ušao u zgradu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, odakle će biti sproveden u pritvorsku jedinicu Kazneno popravnog zavoda Tunjice u Banjaluci. Pritvor mu je određen još ranije, nakon bjekstva.

- Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 14. januara, osumnjičenom je određen pritvor i raspisana je potjernica. U skladu sa tim rješenjem Suda, osumnjičeno lice biće sprovedeno u pritvorske jedinice Kazneno popravnog zavoda u Tunjicama. Okružno javno tužilaštvo Banjaluka i dalje sprovodi istragu u vezi sa počinjenim krivičnim djelom - rečeno je iz banjalučkog tužilaštva.

Banjalučko tužilaštvo tereti Kosa da je bio pomagač u teškom ubistvu Dejana Kostića Dele, dok je kao direktni izvršilac označen Nemanja Sjenica.

Osumnjičeni za podstrekavanje, odnosno pomaganje Jelenko Kopranović i Jovica Grujić pušteni su još ranije iz pritvora, kada je ovaj slučaj u pitanju.

Kostić je ubijen 11. januara ove godine ispred poznatog banjalučkog restorana Stara Ada.

I Sjenici i Kosu prijeti minimalna kazna za teško ubistvo 10 godina, a maksimalna doživotni zatvor.