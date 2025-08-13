Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OSUĐEN U HAGU

Ratni zločinac traži prijevremeno puštanje: Odbrana Nebojše Pavkovića tvrdi da je ugrožen

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove je, prethodno, u maju 2022. godine odbio Pavkovićev zahtjev

Nebojša Pavković. Facebook

Dž. R.

13.8.2025

Nebojša Pavković, nekadašnji general Vojske Jugoslavije, pravosnažno je osuđen u Hagu na 22 godine zatvora zbog počinjenih ratnih zločina, a sada je uputio hitan zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 2014. godine Pavkovića osudio za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući ubistvo, progon i deportaciju počinjene na području Kosova.

U zahtjevu za prijevremeno puštanje na slobodu, Pavkovićeva odbrana je kao razlog navela loše zdravstveno stanje koje se "pogoršalo do te mjere da je životno opasno".

- Posljednjih nekoliko dana nije uzimao hranu, primao je infuzije, bio je malaksao i generalno se osjećao vrlo loše - navela je odbrana u zahtjevu i dodala da je Pavković ispunio uslove za prijevremeno puštanje na slobodu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove je, prethodno, u maju 2022. godine odbio Pavkovićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu zbog velike težine njegovih zločina i nedostatka rehabilitacije.

# RATNI ZLOČINAC
# SUD U HAGU
# NEBOJŠA PAVKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.