Ratni zločinac traži prijevremeno puštanje: Odbrana Nebojše Pavkovića tvrdi da je ugrožen

Nebojša Pavković, nekadašnji general Vojske Jugoslavije, pravosnažno je osuđen u Hagu na 22 godine zatvora zbog počinjenih ratnih zločina, a sada je uputio hitan zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 2014. godine Pavkovića osudio za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući ubistvo, progon i deportaciju počinjene na području Kosova.

U zahtjevu za prijevremeno puštanje na slobodu, Pavkovićeva odbrana je kao razlog navela loše zdravstveno stanje koje se "pogoršalo do te mjere da je životno opasno".

- Posljednjih nekoliko dana nije uzimao hranu, primao je infuzije, bio je malaksao i generalno se osjećao vrlo loše - navela je odbrana u zahtjevu i dodala da je Pavković ispunio uslove za prijevremeno puštanje na slobodu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove je, prethodno, u maju 2022. godine odbio Pavkovićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu zbog velike težine njegovih zločina i nedostatka rehabilitacije.