Podignute prve optužnice za stravičan slučaj u Brčkom u kojoj je pronađeno 31 dijete i beba, za sada potvrđeno pet

Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH podiglo je prve optužnice u vezi sa slučajem pronalaska 31 djeteta u kući u naselju Ivici na području Distrikta, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako je za naš medij potvrđeno iz Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, ukupno je podignuto sedam optužnica, odnosno pet je potvrđeno, a čeka se još potvrda o dvije optužnice.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Brčkom - za krivično djelo zanemarivanje djeteta.

Kako nezvanično saznajemo, do kraja sedmice će biti potvrđene i preostale dvije.

Podsjetimo, za dva lica od svih privedenih i saslušanih bile je određena mjera pritvora, a ona je kao takva bila produžena za dva mjeseca.