Podignute prve optužnice za stravičan slučaj u Brčkom u kojoj je pronađeno 31 dijete i beba, za sada potvrđeno pet

Kako nezvanično saznajemo, do kraja sedmice će biti potvrđene i preostale dvije

Djeca koja su pronađena u kući. Facebook

Piše: Amila Ovčina

13.8.2025

Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH podiglo je prve optužnice u vezi sa slučajem pronalaska 31 djeteta u kući u naselju Ivici na području Distrikta, potvrđeno je za portal „Avaza“.

Kako je za naš medij potvrđeno iz Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, ukupno je podignuto sedam optužnica, odnosno pet je potvrđeno, a čeka se još potvrda o dvije optužnice.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Brčkom - za krivično djelo zanemarivanje djeteta.

Kako nezvanično saznajemo, do kraja sedmice će biti potvrđene i preostale dvije.

Podsjetimo, za dva lica od svih privedenih i saslušanih bile je određena mjera pritvora, a ona je kao takva bila produžena za dva mjeseca.

Dvije osobe su provele dva mjeseca u pritvoru i 25. maja im je istekla mjera pritvora.

Podsjetimo, policija je pronašla 31 dijete za koje se sumnja da su bili žrtve trgovine ljudima. Djeca koja su pronađena u kući uzrasta su do 12, godina, a najmlađa među njima je beba od nekoliko mjeseci. Centar za socijalni rad u saradnji sa Crvenim krstom i Tužilaštvom u Brčkom, preuzelo je brigu o djeci.

Za kuću strave u Brčkom se saznalo kada je djevojčica od 12 godina izašla na ulicu i zaustavila prolaznicu.

