Požar uništio kozmetički salon u Tuzli, vlasnik tvrdi da je požar podmetnut: "Moj san spaljen do temelja"

Požar progutao kozmetički salon u Tuzli. Facebook

M. Až.

13.8.2025

U tuzlanskom naselju Stupine izbio je požar u prostoru kozmetičkog salona, pri čemu je vatra zahvatila unutrašnjost objekta i pričinila značajnu materijalnu štetu.

Vlasnik salona, Benjamin, oglasio se na društvenoj mreži Facebook:

- Danas sam ja žrtva bezdušnosti i društva u kakvom se krećemo, sutra si možda ti na meti ili neko tvoj bližnji. Ovo nije napad samo na mene ovo je napad i na slobodu, rad, poštenje i život bez straha. Ovo je poruka svakome od nas koji se trudimo, radimo i stvaramo — da uvijek postoji neko kome smeta vaša sposobnost, kvalitet i uspjeh.

Moj kozmetološki centar, moj san i rezultat više od tri godine rada i truda zajedno sa Vama i vašim povjerenjem u sekundi jednog nehumanog poteza je spaljen do temelja.

Nepoznata osoba bacila je ciglu dva puta, posula prostor sa kanisterom benzina, bacila zapaljive kocke i zapalila ga, uništivši tako sve što sam gradio. Mogao sam izgubiti i život.

Ovo nije samo napad na mene, već na sve nas koji se trudimo, stvaramo i radimo pošteno. Ovo je napad u ‘demokratskoj’ državi u jutarnjim satima kada ustanete i pijete kafu, spremate se za posao ili sjedite sa voljenom osobom.

Neko je odlučio da najsurovije pošalje poruku da ne smijem uspjeti, da im smeta moja sposobnost, znanje, rezultati, ljudskost i na kraju kvalitet.

Danas stojim kao žrtva, ali i kao neko ko neće odustati.

Apelujem na vlast i institucije da ne zatvaraju oči pred ovim zločinom i da pravda bude zadovoljena u što ne sumnjam nimalo. Apelujem na sve institucije suverene FBiH, entitetskih granica i distrikta da im ovaj primjer 28-godišnjeg momka, sina rudara i majke domaćice koji je sve sam sa svojih 10 prstiju stekao da mu pruži i da nam pruži bezbijednost i slobodu kretanja normalnog prokletog rada. Dosta nam je harač a dosta nam je i harambaša - napisao je.

# POŽAR
# TUZLA
