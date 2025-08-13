Požar uništio kozmetički salon u Tuzli, vlasnik tvrdi da je požar podmetnut: "Moj san spaljen do temelja"

U tuzlanskom naselju Stupine izbio je požar u prostoru kozmetičkog salona, pri čemu je vatra zahvatila unutrašnjost objekta i pričinila značajnu materijalnu štetu.

Vlasnik salona, Benjamin, oglasio se na društvenoj mreži Facebook:

- Danas sam ja žrtva bezdušnosti i društva u kakvom se krećemo, sutra si možda ti na meti ili neko tvoj bližnji. Ovo nije napad samo na mene ovo je napad i na slobodu, rad, poštenje i život bez straha. Ovo je poruka svakome od nas koji se trudimo, radimo i stvaramo — da uvijek postoji neko kome smeta vaša sposobnost, kvalitet i uspjeh.

Moj kozmetološki centar, moj san i rezultat više od tri godine rada i truda zajedno sa Vama i vašim povjerenjem u sekundi jednog nehumanog poteza je spaljen do temelja.

Nepoznata osoba bacila je ciglu dva puta, posula prostor sa kanisterom benzina, bacila zapaljive kocke i zapalila ga, uništivši tako sve što sam gradio. Mogao sam izgubiti i život.