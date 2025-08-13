Najviše slučajeva zabilježeno u Kantonu Sarajevo: Za godinu ukradena 104 vozila, uhapšeno 20 osoba

Piše: Amila Ovčina

13.8.2025

Na pordučju Federacije Bosne i Hercegovine tokom prošle godine u periodu od januara do decembra evidentirana su 104 krivična djela otuđenja motornih vozila, što je manje za 58 ili 35,80 posto u odnosu na 2023. godinu. Dakle, tokom 2023. otuđena su 162 vozila.

Kako je navedeno iz Federalne uprave policije, u dokumentu „Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti“, za ova djela nadležnim tužilaštvima prijavljeno je 30 osoba, dok je 20 uhapšeno.

Slučajevi po kantonima

Naknadno je rasvijetljeno 41,18 posto krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom počiniocu.

Sudeći prema grafikonu koji je dostupan u izvještaju, prema kantonima, najviše otuđenja vozila je zabilježeno u Kantonu Sarajevo, potom u Tuzlanskom, dok u Bosansko-podrinjskom kantonu nije zabilježen niti jedan takav slučaj.

Ukupni broj krivičnih djela otuđenja motornih vozila u FBiH. Screenshot

Kada je riječ o ukupnom broju krivičnih djela otuđenja motornih vozila u FBiH tokom 2024. godine, u Kantonu Sarajevo je otuđeno 47 vozila, broj naknadno rasvijetljenih krivičnih djela je 18, broj prijavljenih lica za krivično djelo je 15, te je uhapšeno 15 osoba.

Potom slijedi Tuzlanski kanton gdje je zabilježeno 20 otuđenja motornih vozila, broj naknadno rasvijetljenih krivičnih djela je 18, broj prijavljenih lica za krivično djelo je 11, a nije uhapšena niti jedna osoba.

Uporedni pokazatelji krivičnih djela otuđenja motornih vozila na području FBiH. Screenshot

Kada je riječ o markama proizvođača, na području Federacije u 2023. godini najviše je otuđeno vozila marke Volkswagen, kao i u 2024. U 2023. godini je otuđeno njih 88, dok je prošle godine otuđeno 51 vozilo.

Marka proizvođača

Naredna marka koja je najviše bila otuđena je Audi. U 2023. godini je bilo devet automobila marke Audi, a prošle godine pet.

Na trećem mjestu po otuđenju vozila, po markama proizvođača našao se Mercedes, kojih su u 2023. godini otuđena četiri, a u 2024. godini pet.

Potom slijede marke BMW, Opel, Škoda, Peugeot, Renault, Fiat, Citroen, Kia, Alfa Romeo, Nissan.

Broj otuđenih vozila s ostalim markama proizvođača u 2023. bio je 14, a u 2024. trinaest vozila.

