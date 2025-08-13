Najviše slučajeva zabilježeno u Kantonu Sarajevo: Za godinu ukradena 104 vozila, uhapšeno 20 osoba

Na pordučju Federacije Bosne i Hercegovine tokom prošle godine u periodu od januara do decembra evidentirana su 104 krivična djela otuđenja motornih vozila, što je manje za 58 ili 35,80 posto u odnosu na 2023. godinu. Dakle, tokom 2023. otuđena su 162 vozila.

Kako je navedeno iz Federalne uprave policije, u dokumentu „Informacija o stanju kriminaliteta – sigurnosti“, za ova djela nadležnim tužilaštvima prijavljeno je 30 osoba, dok je 20 uhapšeno.

Slučajevi po kantonima

Naknadno je rasvijetljeno 41,18 posto krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom počiniocu.

Sudeći prema grafikonu koji je dostupan u izvještaju, prema kantonima, najviše otuđenja vozila je zabilježeno u Kantonu Sarajevo, potom u Tuzlanskom, dok u Bosansko-podrinjskom kantonu nije zabilježen niti jedan takav slučaj.