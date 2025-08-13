Identifikovan Ukrajinac koji je palio vatru i izazvao požar u Crnoj Gori

Vatrogasne ekipe nalaze se na terenu kako bi se izborili sa vatrenom stihijom koja je zahvatila predjele Crne Gore, a policija je objavila da radi na identifikovanju osoba koje pale vatru i podmeću požare.

Kako je saopćeno, identifikovan je državljanin Ukrajine koji je palio vatru na otvorenom.

Građani su 11. avgusta obavijestili dežurnu služba Odjeljenja sigurnosti Bar da je došlo do manjeg požara u Sutomoru na Golom brdu u blizini objekta Crvenog križa.

Policajci su dolaskom na požarište zatekli troje ukrajinskih državljana, odnosno O. A. (62) sa njegove dvije maloljetne kćerke starosti od 16 i osam godina.

Utvrđeno je da su zapalili vatru koju su ogradili kamenjem kako bi napravili hranu.

Sa navedenim događajem je upoznat i državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru koji se izjasnio da u navedenom nema elemenata krivičnog djela.

Ukrajincu je izdat prekršajni nalog u iznosu od 250 eura zbog paljenja vatre na javnoj površini.

Također, komunalna policija mu je uručila prekršajni nalog od 50 eura zbog nepostupanja po naređenju komunalne policije.