Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTEŽAN SAOBRAĆAJ

Nesreća na Stupu: Učestvovala tri vozila, jedna osoba povrijeđena

Uviđaj je u toku, kazala je Novalić

Policija vrši uviđaj. Facebook

Piše: Dženana Redžepagić

14.8.2025

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Sarajevu, naselje Stup, učestvovala su tri vozila, a jedna osoba je zadobila povrede, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a KS.

- U ulici Džemala Bijedića, 07.45 sati, desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila. Jedna osoba prebačena je na ukazivanje pomoći na Kliniku urgentne medicine u Sarajevu, a nema povratne informacije o stepenu povreda. Uviđaj je u toku - kazala je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Zbog nesreće su stvorene i velike gužve u saobraćaju te se vozačima preporučuje oprez ili korištenje alternativnih puteva.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.