Nesreća na Stupu: Učestvovala tri vozila, jedna osoba povrijeđena

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros u Sarajevu, naselje Stup, učestvovala su tri vozila, a jedna osoba je zadobila povrede, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a KS.

- U ulici Džemala Bijedića, 07.45 sati, desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila. Jedna osoba prebačena je na ukazivanje pomoći na Kliniku urgentne medicine u Sarajevu, a nema povratne informacije o stepenu povreda. Uviđaj je u toku - kazala je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

Zbog nesreće su stvorene i velike gužve u saobraćaju te se vozačima preporučuje oprez ili korištenje alternativnih puteva.