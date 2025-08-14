Tragedija u Busovači: Traktor sletio s puta, poginuo muškarac

U mjestu Humci kod Busovače, jučer, 13. avgusta, dogodila se teška nesreća na području SBK u kojoj je poginula jedna osoba.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK), došlo je do slijetanja radne mašine - traktora IMT 533 sa prikolicom, kojim je upravljao S. B. (45) iz Busovače.

U ovoj saobraćajnoj nesreći teže povrede zadobio je 45-godišnjak, te je odmah nakon izlaska medicinskog tima Doma zdravlja Busovača na mjestu nesreće konstatirana smrt nesretnog čovjeka.

Uviđajne radnje na mjestu nesreće izvršili su pripadnici Policijske stanice Busovača, te OKP Policijske uprave Kiseljak.