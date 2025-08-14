Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUP SBK

Tragedija u Busovači: Traktor sletio s puta, poginuo muškarac

Odmah nakon izlaska medicinskog tima Doma zdravlja Busovača na mjestu nesreće konstatirana je smrt nesretnog čovjeka

Prevrnut traktor. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Dž. R.

14.8.2025

U mjestu Humci kod Busovače, jučer, 13. avgusta, dogodila se teška nesreća na području SBK u kojoj je poginula jedna osoba.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK), došlo je do slijetanja radne mašine - traktora IMT 533 sa prikolicom, kojim je upravljao S. B. (45) iz Busovače.

U ovoj saobraćajnoj nesreći teže povrede zadobio je 45-godišnjak, te je odmah nakon izlaska medicinskog tima Doma zdravlja Busovača na mjestu nesreće konstatirana smrt nesretnog čovjeka.

Uviđajne radnje na mjestu nesreće izvršili su pripadnici Policijske stanice Busovača, te OKP Policijske uprave Kiseljak.

# TRAKTOR
# NESREĆA
# BUSOVAČA
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.