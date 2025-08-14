Ovo ima samo u BiH: Umjesto da kazne muškarca koji je nokautirao drugog, policija istražuje ko je medijima poslao snimak nokauta iz Gračanice!?

Nakon što su brojni mediji u BiH ali i u regionu objavili video nokauta iz bašte jednog ugostiteljskog objekta u Gračanici, kada konobar udara drugog muškarca i obara ga na pod, na scenu je stupila policija.

I to ne da pronađu muškarca koji je drugog udario šakom u glavu, nego istražuju ko je osoba koja je medijima poslala video!?

Apsurd nad apsurdima.

Kao da je najvažnije ko je snimao odnosno poslao snimak, a to što niko nije prijavio nemili događaj dok mediji nisu objavili, to nema veze.

Sretno BiH.