Jeziva ispovijest sestre veganke koja je dijete izgladnila do smrti

Proći će gotovo tri godine prije nego što policija, prilikom provjere dobrobiti para, pronađe njegove posmrtne ostatke. U decembru 2022. godine Naijami i Taj su uhapšeni te kasnije osuđeni na 44 godine zatvora.

Nakon njegove smrti, par ga je osam dana držao u krevetu u nadi da će se reinkarnirati, prije nego što su ga sahranili u dvorištu svoje nekadašnje kuće u Handsvortu, Birmingem.

Dijete je preminulo od respiratorne bolesti u januaru 2020. godine, a bolest je pogoršala restriktivna veganska ishrana, što je dovelo do teške neuhranjenosti, rahitisa, anemije i usporenog rasta.

Naijama i Taj su namjerno zanemarivali svoje trogodišnje dijete, Abaiju (Abiyah), stavljajući svoje "čudna vjerska uvjerenja" ispred njegovog blagostanja i ne obezbjeđujući mu dovoljno hrane i neophodnu medicinsku pomoć.

Kako kaže, Naijami je prije deset godina upoznala Taja (Tai), koji je djelovao kao fin i vaspitan mladić. Međutim, njihova veza je ubrzo otišla u sumanutom pravcu i par je odlučio da se udalji od ljudi te "osnuje svoje kraljevstvo". Živjeli su u bijednim uvjetima. Preživljavali su samo na voću, orašastim plodovima i sjemenkama, te slijedili sopstvenu religiju i zakone.

Ostaci tijela pronađeni su zakopani u dvorištu roditeljske kuće, a Naijami je smrt sina godinama skrivala od porodice. Kesi kaže da je brak njene sestre i zeta od početka bio čudan, ali da se niko nije nadao da će se sve ovako završiti.

Kesi Rou (Cassie Rowe), sestra Naijami Jašarahjalah (Naiyahmi Yasharahyalah) majke veganke čija je opsesija "zdravom ishranom" dovela do smrti trogodišnjeg sina usljed neuhranjenosti, i dalje ne može da vjeruje da njenog malog sestrića više nema.

Nestale fotografije

Naijamina sestra Kesi sada je ispričala kako je postala zabrinuta za stanje svog sestrića kada je njena sestra, sa kojom je bila u lošim odnosima, prestala da kači slike mališana na društvenim mrežama.

- Primjetila sam da nije objavljivala Abijine slike na društvenim mrežama, ali sam pretpostavljala da je htjela da ga zaštiti - rekla je Kesi.

Iako je time pokušala da se utješi i dalje je brinula, nakon čega je pričala sa majkom i dogovorile su se da majka stupi u kontakt sa Naijami.

Kesi kaže da nije sama željela pozvati sestru, kako ne bi bila "ponovo uvučena" u njenu turbulentnu vezu i način života.

Kaže da bi postupila drugačije da je znala šta će se dogoditi.

- Jasno je da niko od nas nije mogao da zna šta će biti. To je nešto što niko ne bi očekivao da se dogodi - prisjeća se ona.

Godine 2021. Kesi se na društvenim mrežama oglasila o svom lošem zdravlju, na šta je Naijama odreagovala. Ali već u tom trenutku a da ni Kesi i niko od porodice nije znao, mali Abija je bio mrtav.

- Pitala me je za zdravlje, rekla sam joj da sam dobro, da idem ljekarima i da dobivam lijekove. Ona je počela da priča kako i ona ima neke zdravstvene probleme, ali kako je to 'duhovna stvar'... Do tad je Abija već uveliko bio mrtav. Ja to nisam znala kada me je kontaktirala - priča neutješna tetka.

Žali zbog odluke

Kada je saznala za tragediju pregledala je sve poruke koje je razmijenila sa sestrom.

- I shvatila sam da je komunicirala sa mnom nakon što je umro i ništa mi nije rekla - otkrila je.

Dok sagleda prošlost i sve ono što je prethodilo smrti dječaka, još jedno žaljenje je mori usred tuge.

Kesi kaže da je Naijami, nakon što se mali Abija rodio, oko godinu dana živjela sa porodicom, pošto joj brak nije funkcionisao. Za prvi dječakov rođendan pomirila se sa Tajem. Kesi sada žali što je zeta pozvala na rođendan.

- Organizovali smo proslavu prvog rođendana i opet je krenulo sve da se vrti oko Taja, jer sam dopustila da ga pozove na djetetov rođendan. Htjela sam samo da uradim ono što je ispravno - prisjeća se Kesi.

Ona ističe da su svi bili zabrinuti i da su Naijami pokušavali da urazume, ali da je ona jednostavno odbacila sve što joj je porodica rekla.

- Ona je samo citirala neke molitve... Bila je fizički tu, ali glavom odsutna. Sve vrijeme mi se smješkala, a ja sam se pitala gdje je nestala moja sestra, ovo nije moja sestra - objasnila je ona.

Jednog dana je, nenajaveljno, spakovala stvari i sa djetetom otišla od kuće. Preselila se u kuću u Hendsvortu, u čijem dvorištu je mali Abija na kraju i sahranjen.

Od tada Naijami nije kontaktirala ni sa jednim članom porodice. Sa sestrom je razmijenila tek nekoliko poruka i to kada je vidjela objavu o bolesti. Nakon toga je ponovo nestala.

Sljedeći put kada je Kesi čula nešto o svojoj sestri bilo je kada su pronađeni ostaci malog Abije u dvorištu, krajem 2022. godine.

Policija je prvo Kesi obavijestila da joj je sestrić mrtav.

- Mislim da nisam odmah mogla da shvatim. Niko od nas. Pokušavali smo kao porodica da shvatimo šta se dogodilo. Bilo je baš teško. Međusobno smo se svađali jer jedni su bili puni saosjećanja prema njoj, a drugi su govorili da je ona kriva za sve - prisjeća se Kesi.

Kesi je sada pokrenula humanitarnu akciju kako bi skupila novac da malom Abiji podigne spomenik, kako bi porodica imala gdje da mu oda počast, da dječak konačno ima vječno počivalište.