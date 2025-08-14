Policija u Tešnju spriječila samoubistvo mlađe osobe

Pripadnici policije jučer su u Tešnju spriječili samoubistvo mlade osobe, zahvaljujući otkrivanju digitalnog traga.

- Dana, 13.08.2025. godine, policijski službenici Federalne uprave policije, Odjeljenja za borbu protiv cyber kriminala uz asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog PS Tešanj su spriječili najavljeno samoubistvo muške osobe, mlađe životne dobi - saopćeno je.

Brzom reakcijom navedenih agencija i uniformisane policije PS Tešanj, potvrđena je identifikacija proistekla iz digitalnih tragova, te je uz asistenciju medicinskih službi nastavljen rad sa navedenim licem.