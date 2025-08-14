Okružni sud Banja Luka: Kos se predao, ali šuti

Nikola Kos, osumnjičeni pomagač u teškom ubistvu Dejana Kostića Dele danas se pojavio pred sudijom za prethodni postupak Okružnog suda Banja Luka na ročištu za određivanje pritvora.

Ročište je prošlo bez iznenađenja. Sudija je formalno potvrdio pritvor koji je Kosu prethodno određen, a Kos je izabrao da se brani šutnjom.

Njegova predaja iznenadila je mnoge.

On je došao sam u zgradu tužilaštva, u pratnji advokata Darka Kremenovića, a potom je sproveden u pritvorsku jedinicu KPZ Banja Luka na Tunjicama.