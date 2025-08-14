Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TEŠKO UBISTVO

Okružni sud Banja Luka: Kos se predao, ali šuti

Za Nemanjom Sjenica se i dalje traga

Nikola Kos. srpskainfo

I. H.

14.8.2025

Nikola Kos, osumnjičeni pomagač u teškom ubistvu Dejana Kostića Dele danas se pojavio pred sudijom za prethodni postupak Okružnog suda Banja Luka na ročištu za određivanje pritvora.


Ročište je prošlo bez iznenađenja. Sudija je formalno potvrdio pritvor koji je Kosu prethodno određen, a Kos je izabrao da se brani šutnjom.

Njegova predaja iznenadila je mnoge.

On je došao sam u zgradu tužilaštva, u pratnji advokata Darka Kremenovića, a potom je sproveden u pritvorsku jedinicu KPZ Banja Luka na Tunjicama.

Banjalučko tužilaštvo ga tereti da je bio pomagač u teškom ubistvu Kostića, dok je kao direktni izvršilac označen Nemanja Sjenica, za kojim se i dalje traga. 

Jelenko Kopranović i Jovica Grujić, pušteni su ranije iz pritvora i brane se sa slobode.

# UBISTVO
# BANJA LUKA
# NIKOLA KOS
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.