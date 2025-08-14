Trener s Olimpijskog bazena Otoka za "Avaz": Pozvao sam Hitnu, mladić je imao jako gušenje

Spremačice su čistile svlačionicu i toalet i onda su prosule veću količinu tog sredstva za čišćenje, možda izosan ili Domestos, rekao je Ademović

Ademović: Jedna osoba je bila kod tuševa. Avaz

Piše: Amila Ovčina

14.8.2025

Prava drama odvijala se danas u poslijepodnevnim satima na sarajevskom bazenu Otoka, a kako saznaje portal „Avaza“ jedna osoba je hospitalizovana.

Jedan od trenera plivanja Kenan Ademović bio je na bazenu u momentu kada se desio incident, ali na svu sreću nema većih posljedica. Kako saznajemo, sve se odigralo u prostoru gdje su svlačionice i toalet.

- Ja sam pozvao Hitnu pomoć. Jedna osoba je bila kod tuševa, imala je otežano disanje. Spremačice su čistile svlačionicu i toalet i onda su prosule veću količinu tog sredstva za čišćenje, možda izosan ili Domestos. Prskale su vapom i u tom momentu je naišao mladić i imao je jako gušenje. Jedva je došao sebi, dok nije Hitna došla. Morali smo ga izvesti odatle – kazao je Ademović za „Avaz“.

Dodao je da su osobe s bazena evakuisane radi sigurnosti. Istakao je da je voda uredu.

Miris sredstva za čišćenje proširio se i na sam bazen. Policija je na terenu zajedno s inspektorima.   

Kako je za portal "Avaza" potvrdila portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, tri osobe su hospitalizirane na KCUS-u i trenutno su na obradi.

Na društvenim mrežama pojavile su se i kritike upućene direktoru Olimpijskog bazena Otoka Avdiji Hasanoviću (NiP), uz tvrdnje da je incident “još jedan dokaz kritično lošeg upravljanja Bazenom Otoka”.

