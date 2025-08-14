Trener s Olimpijskog bazena Otoka za "Avaz": Pozvao sam Hitnu, mladić je imao jako gušenje

Prava drama odvijala se danas u poslijepodnevnim satima na sarajevskom bazenu Otoka, a kako saznaje portal „Avaza“ jedna osoba je hospitalizovana.

Jedan od trenera plivanja Kenan Ademović bio je na bazenu u momentu kada se desio incident, ali na svu sreću nema većih posljedica. Kako saznajemo, sve se odigralo u prostoru gdje su svlačionice i toalet.

- Ja sam pozvao Hitnu pomoć. Jedna osoba je bila kod tuševa, imala je otežano disanje. Spremačice su čistile svlačionicu i toalet i onda su prosule veću količinu tog sredstva za čišćenje, možda izosan ili Domestos. Prskale su vapom i u tom momentu je naišao mladić i imao je jako gušenje. Jedva je došao sebi, dok nije Hitna došla. Morali smo ga izvesti odatle – kazao je Ademović za „Avaz“.