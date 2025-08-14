SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Sudar tri vozila kod Žepča, dvije osobe povrijeđene

Zbog uviđaja, koji obavljaju pripadnici Policijske stanice Žepče, saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen

Sudar kod Žepča. Žepče.ba

M. Až.

14.8.2025

Na magistralnom putu M-17 u mjestu Brezovo Polje kod Žepča večeras oko 20:35 sati došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, dvije osobe su povrijeđene i prevezene vozilom Hitne pomoći u Dom zdravlja Žepče, gdje im je pružena medicinska pomoć.

Zbog uviđaja, koji obavljaju pripadnici Policijske stanice Žepče, saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen, a u oba smjera formirane su duge kolone vozila.

# ŽEPČE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
