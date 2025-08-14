Sudar tri vozila kod Žepča, dvije osobe povrijeđene

Na magistralnom putu M-17 u mjestu Brezovo Polje kod Žepča večeras oko 20:35 sati došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri putnička vozila.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, dvije osobe su povrijeđene i prevezene vozilom Hitne pomoći u Dom zdravlja Žepče, gdje im je pružena medicinska pomoć.

Zbog uviđaja, koji obavljaju pripadnici Policijske stanice Žepče, saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen, a u oba smjera formirane su duge kolone vozila.