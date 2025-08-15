Prevara sistema: Osoba iz BiH primala penziju žene koja je umrla 2007. godine, šteta 200.000 eura

Austrijske vlasti su prošle godine otkrile 4.865 slučajeva prevare od osoba koje uzimaju novac od Javne službe za zapošljavanje (AMS), što je povećanje od 9.1 posto u poređenju sa prethodnom godinom.

Sada je na vidjelo izašao novi slučaj. Prema informacijama lista „Heute“, policija u Salzburgu otkrila je višegodišnju prevaru sa socijalnim davanjima.

Prema pisanju ovog lista, primalac penzije je navodno umrla u inostranstvu 2007. godine. Međutim, njeni rođaci nisu obavijestili AMS da se obustavi isplata nakon ženine smrti.

Umjesto toga, rođak sa državljanstvom Bosne i Hercegovine je prevarom dobio njenu penziju koju je primao sve do kraja 2024. godine, dakle, skoro 18 godina.

Šteta u ovom slučaju iznosi nevjerovatnih 186.273,85 eura.