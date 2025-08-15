Akcija "Serval": U Sarajevu uhapšena jedna osoba zbog posjedovanja narkotika

MUP Kantona Sarajevo je proveo akciju "Serval" u kojoj je uhapšena jedna osoba.

- Nastavljajući aktivnosti dokumentovanja neovlaštenog prometa opojnim drogama, policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva 'Serval' - saopćio je MUP KS.

Kako su naveli, akcija je provedena na području Općine Novo Sarajevo.

- Pronađeno je i oduzeto više PVC pakovanja sa sadržajem materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge speed, ecstasy i marihuanu, ukupne mase više od 1.200 grama, drobilica, digitalna vaga, mobiteli i drugi predmeti od interesa za istragu - saopćeno je.

Sarajevska policija je također objavila da je u sklopu ove akcije uhapšena jedna osoba.

- Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen muškarac A.H. (1996) iz Sarajeva - rečeno je iz MUP-a KS.

Još su naveli da se osumnjičeni nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.