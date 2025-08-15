Akcija "Serval": U Sarajevu uhapšena jedna osoba zbog posjedovanja narkotika

Ukupna masa narkotika iznosila je više od 1.200 grama

Veća količina narkotika. MUP KS

Dž. R.

15.8.2025

MUP Kantona Sarajevo je proveo akciju "Serval" u kojoj je uhapšena jedna osoba.

- Nastavljajući aktivnosti dokumentovanja neovlaštenog prometa opojnim drogama, policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva 'Serval' - saopćio je MUP KS.

Kako su naveli, akcija je provedena na području Općine Novo Sarajevo.

- Pronađeno je i oduzeto više PVC pakovanja sa sadržajem materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge speed, ecstasy i marihuanu, ukupne mase više od 1.200 grama, drobilica, digitalna vaga, mobiteli i drugi predmeti od interesa za istragu - saopćeno je.

Sarajevska policija je također objavila da je u sklopu ove akcije uhapšena jedna osoba.

- Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen muškarac A.H. (1996) iz Sarajeva - rečeno je iz MUP-a KS.

Još su naveli da se osumnjičeni nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Vezane vijesti
