JAVNOST OGORČENA

Video / Žena u Gradačcu iz ordinacije ukrala kutiju za humanitarnu pomoć

Osoba prekrila senzor alarma misleći da je kamera

I. H.

15.8.2025

U Gradačcu je prije šest dana, 9. avgusta, zabilježena krađa u stomatološkoj ordinaciji. Snimak krađe koji je objavljen u javnosti izazavo je veliku osudu i ogorčenje.

Naime, iz ordinacije je otuđena kutija namijenjena humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba.

- Osoba je mislila da je senzor alarma zapravo kamera, pa ga je maramicom prekrila, ne znajući da se prava kamera nalazi na drugoj strani i sve bilježi - naveli su iz stomatološke ordinacije.

Snimak incidenta već se proširio društvenim mrežama, izazivajući brojne reakcije građana, koji podsjećaju da je riječ o novcu namijenjenom za pomoć najugroženijima.

Ovaj slučaj otvara pitanje u kakvom društvu živimo i koliko je važno čuvati povjerenje i humanost u zajednici.

Policija je upoznata sa slučajem, a daljnje mjere će biti poduzete nakon prikupljanja svih relevantnih informacija.

# KRAĐA
# GRADAČAC
