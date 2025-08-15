Nikola Kos sproveden u Tužilaštvo u Banjoj Luci

Nikola Kos (35), osumnjičeni za pomaganje u slučaju ubistva Dejana Kostića Dele (35), danas je sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

On će danas biti saslušan pred tužiocem u vezi sa ovim zločinom.

Jučer je u Okružnom sudu u Banjaluci održano ročište na kojem su se odbrana i tužilaštvo izjasnili o pritvoru.

Kos je mjesecima bio u bjekstvu, ali se u srijedu predao u Banjaluci u pratnji advokata Darka Kremenovića.

Njemu je, podsjetimo, ranije određen pritvor, i to dok je bio u bjekstvu, tako da će narodni period provesti iza brave.

Podsjetimo, Dejan Kostić Dela ubijen je 11. januara ispred banjalučkog restorana "Stara Ada", za šta je osumnjičen Nemanja Sjenica (30), koji je u bjekstvu, dok Kosa terete da mu je u tome pomogao, odnosno da je prije i nakon zločina vozio u Sjenicu i pomogao mu u bjekstvu.