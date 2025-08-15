TEŠKA SITUACIJA

Požar s područja Maglaja se širi prema Doboju, formiraju se zaštitni pojasevi

Požar se širi u pravcu rejona Borova glava, Rajčevo i Beljevnice

Požar u Maglaj. Maglaj.net (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. R.

15.8.2025

Jugoslav Starčević, načelnik Odjeljenja civilne zaštite grada Doboja, izjavio je da su angažovani svi raspoloživi kapaciteti s ciljem uspostavljanja tampon zone i sprječavanja širenja požara s područja federalne općine Maglaj.

Prema njegovim riječima, požar u naselju Donji Rakovac, na području općine Maglaj, zahvatio je oko 500 dunuma borove šume i nalazi se oko 1,5 kilometar od međuentitetske granice s teritorijom Doboja.

Požar se širi u pravcu rejona Borova glava, Rajčevo i Beljevnice, rekao je Starčević za Srnu, dodajući da su na terenu pripadnici civilne zaštite Doboja, vatrogasno-spasilačke jedinice i šumskog gazdinstva, koji rade na formiranju zaštitnih pojaseva kako bi se usporilo širenje vatre.

Starčević je upozorio da smjer i intenzitet širenja požara zavise od vjetra, koji dodatno otežava situaciju na terenu.

Dodao je da u ovom trenutku nema ugroženih naseljenih kuća, ali da je situacija složena jer se dijelovi požarišta nalaze na miniranom terenu, što dodatno usložnjava gašenje i pristup određenim lokacijama.

# POŽAR
# MAGLAJ
