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HERCEGOVINA U PLAMENU

Požar u Mostaru: Vatra zahvatila Jasenicu i Baćeviće, vatrogasci na terenu

Air Tractor je u petak djelovao u 25 navrata

Ilustracija. društvene mreže

I. H.

16.8.2025

Požar koji je u četvrtak ujutro izbio kod mjesta Slipčići i dalje ne jenjava. Prema informacijama iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, riječ je o požaru velikih razmjera koji je sada zahvatio travu i nisko raslinje na području Jasenice i Baćevića. 

Riječ je o istom požaru koji se nakon izbijanja u četvrtak ujutro počeo širiti u više smjerova, zahvativši sada i područje naselja.

Air Tractor je u petak djelovao u 25 navrata, od čega 21 intervencija na području Slipčića i četiri na području Tepčića. Tokom gašenja izbačeno je ukupno 50.000 litara vode. 

# POŽAR
# MOSTAR
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