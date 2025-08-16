Ivica Dačić: Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama, uhapšeno 38 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopćio je da je tokom protesta uhapšeno 38 lica, dok je šest policajaca povrijeđeno.

- I večeras je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namjerom da povrijede policajce - rekao je Dačić kasno sinoć i dodao:

- Vidjeli ste svi, čak i na onim opozicionim televizijama koje podstiču ovakvo nasilje, mogli su da vide u uživo prijenosu da je došlo do brutalnog napada na policiju. Da su blokaderi došli sa namjerom da napadnu policijske službenike i da ih povrijede. Došli su maskirani i nosili maske, motke i kamenje, štitove. Praćkama i klikerima su gađali policijske službenike. Imali su flaše sa zaleđenom vodom ili zapaljivom tečnošću. Bacali su kante sa klikerima da onemoguće pripadnicima policije da intervenišu. Zapalili su stotinak kontejnera širom grada. A u direktnom prenosu su mogli da vide da su napad započeli pirotehničkim sredstvima gdje je čak došlo i do paljenja drveća koje se nalazi blizu Ulice kneza Miloša.

Ističe da sinoć nije bilo pripadnika SNS-a, ali to nije smetalo demonstrantima da napadnu njihove prostorije širom Srbije.

- Bile su napadnute na nekim mjestima i prostorije SPS-a. Tu se jasno vidi da se došlo sa željom da se sukob desi i policija je stajala mirno, napali su policiju. Javni red i mir u Beogradu je uspostavljen. U Novom Sadu je napadnuta ekipa televizije Informer i tom prilikom su uhapšena dva lica. Došlo je i do narušavanja javnog reda i mira u Čačku - izjavio je Dačić.