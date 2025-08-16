Video / Umjesto mira i zajedništva, lom i hapšenja: Posušje u šoku nakon Velike Gospe

Umjesto veselja i zajedništva, proslava Velike Gospe u Posušju u petak navečer pretvorila se u scenu punu haosa. Nekoliko minuta poslije ponoći došlo je do masovne tučnjave u Ulici kralja Tomislava. Glasne prepirke brzo su eskalirale, police su nasrnule, letjele su čaše, boce i stolovi, a četiri osobe završile su privedene zbog narušavanja reda.

Policijske patrole odmah su upućene na teren, gdje su smirile situaciju i priveli tri osobe, M. G. (1992.), P. K. (1998.) i M. M. (1990.). Tokom postupanja na mjestu događaja pojavio se i M. P. (2001.), koji je, kako je potvrđeno, vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, pa je i on priveden.

Protiv sve četiri osobe podnesene su prekršajne prijave.